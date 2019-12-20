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Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

20.12.2019 22:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:08
Süper Lig: Antalyaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında , sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada Kitsiou'nun pasında kaleci Ferhat ile karşı karşıya kalan Canteros'un ceza alanı içinden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-1


67. dakikada ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta Canteros'un sert vuruşu az farkla üstten auta gitti.


79. dakikada Doğukan Sinik'in uzaktan sert şutu az farkla auta çıktı.


80. dakikada Hakan Özmert'in, altı pas içine kestiği ortaya arka direkte Leschuk'un kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1


90+4. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kıtsıou'nun sert şutu ağlarla buluştu. 2-2


Stat: Antalya


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Kerem Ersoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx


Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazım Sangare xx, Celustka xx, Diego xx, Eren Albayrak xx, Serdar Özkan x (Mukaıru dk. 66 x), Hakan Özmert xx (Salih Dursun dk. 86 ?), Chico xxx, Amilton xx, Chahechouhe xx (Doğukan Sinik dk. 57 x), Leschuk xxx


Yedekler: Boffin, Charles, Gelson Dala, Rıberıo,Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Cebrail Karayel xx, Pazdan xx, Kulusic xx, Alihan Kubalas xx (Alper Önal dk. 82 x), Pinto xx, Kitsiou xxx, Sedat Ağçay xx (Aydın Karabulut dk. 86 ?), Faty xx (Moke dk. 73 x), Canteros xxx, İlhan Parlak xx


Yedekler: Yiğit Kafkasyalı, Mehmet Sak, Scarıone, Ender Aygören, Hasan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Berke Gürbüz


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Chico (dk. 22), Leschuk (dk. 80) (Antalyaspor), Canteros (dk. 56), Kıtısou (dk. 90+4) (MKE Ankaragücü)


Sarı kartlar: Amilton, Doğukan Sinik (Antalyaspor), Canteros, Kulusic, Alper Önal (MKE Ankaragücü) - ANTALYA

Kaynak: İHA
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