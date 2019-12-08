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Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

08.12.2019 18:35 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:57
Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında , sahasında 'a 3-1 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


50. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin ceza alanına ortasına hareketlenen Aatif Chahechouhe'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.


62. dakikada Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Uğurcan Çakır topa iki hamlede hakim oldu.


77. dakikada Sörloth'un pasıyla ceza sahasının içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Nwakaeme'nin gelişine vuruşunda top kaleci Ferhat'ta kaldı.


85. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Chahechouhe, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan topa sahip oldu.


Stat: Antalya


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Asım Yusuf Öz xx


Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazım Sangare xx, Celustka xx, Diego Angelo x, Eren Albayrak x, Ufuk Akyol x, Doğukan x (Amilton dk. 75 x), Fredy x (Serdar Özkan dk. 46 xx ), Hakan Özmert xx, Gustavo Blanco xx, Mukairu x (Aatif Chahechouhe dk. 46 xx)


Yedekler: Boffin, Tarık Çamdal, Salih Dursun, Chico, Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş, Dala


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen xx, Kamil xx (Abdurrahim Dursun dk. 53 x), Gaston Campi xx, Serkan Asan xx, Yusuf Sarı xx (Majid Hosseini dk. 80 ?), Obi Mikel xx, Abdulkadir xx, Daniel Sturridge xxx (Caleb Ekuban dk. 60 x), Nwakaeme xx, Sörloth xx


Yedekler: Erce Kardeşler, İvanildo Fernandes, Doğan, Cafer Tosun, Ogenyi Onazi, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Gol: Celustka (dk. 18) (Antalyaspor), Sörloth (dk. 3), Nwakaeme (dk. 25), Yusuf Sarı (dk. 45) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Hakan Özmert, Serdar Özkan (Antalyaspor), Daniel Sturridge, Serkan Asan (Trabzonspor) - ANTALYA

Kaynak: İHA
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