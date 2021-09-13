Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor sahasında, GZT Giresunspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor sahasında, GZT Giresunspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada kazanılan serbest vuruşta Emre Akbaba'nın penaltı noktasına doğru ortasında Awaziem'in kafası ağlarla buluştu. 1-0

31. dakikada sol kanattan Diabete'nin ortasında kaleye yönelen top Serkan Kırıntılı da kaldı.

32. dakikada Juanfran sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Emre Akbaba'nın kafası az farkla üstten auta gitti.

37. dakikada Suleymanov'un ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

38. dakikada Candeias'ın ceza sahası içine attığı pası defans uzaklaştırmak isterken Juanfran'a çarpan top kale direği dibinden auta çıktı.

43. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta Candeias'ın yerden şutu kalecide kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük x, Volkan Ahmet Narinç x, Kamil Çetin x

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı x, Nemanja Milunovic x, Fatih Aksoy x, Juanfran x, Cristian Borja x, Umut Güneş x, Chidozie Awaziem xx, Emre Akbaba xx, Davidson xx, Famara Diedhiou x, Daniel Candeias x

Yedekler: Jose Marafona, Tayfur Bingöl, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Joao Novais, Miha Mevlja, Khouma Babacar, Wilson Eduardo, Oğuz Aydın, Yusuf Karagöz

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

GZT Giresunspor: Onurcan Piri x, Zeki Yavru x,Aziz Behich x, Douglas x(Mamadou Diarra dk.25 x), Alexis Perez x, Joey Pelupessy x, Fousseni Diabate xx, Flavio x, Magomed Suleymanov x, Serginho x, Souleymane Doukara x

Yedekler: Okan Kocuk, Arda Kılıç, Emre Taşdemir, Hayrullah Bilazer, Hamidou Traore, Erol Can Akdağ, Ibrahima Balde, Umut Nayir, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Awaziem (dk. 8) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Serginho, Perez(GZT Giresunspor)

(İsa Akar - Rıza Yanık/İHA)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ertuğrul Gazi Tunç Soyer Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya
Spor Cristiano Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Fahrettin Koca Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 22:01:43. #1.12#