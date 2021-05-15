Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Gaziantep: 0 (İlk yarı)
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Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Gaziantep: 0 (İlk yarı)

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Gaziantep: 0 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.

Süper Lig'in 42. haftasında A. Hatayspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanatta ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun sert şutu kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topa yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşu kaleci Munir'de kaldı.

10. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Riberio'nun sert şutunu savunma kornere gönderdi.

25. dakikada ceza sahası içine giren Akintola'nın şutu savunma oyuncularına çarparak kaleye yöneldi. Savunma meşin yuvarlağı son anda kale çizgisi üzerinde çıkarmayı başardı.

30. dakika da Ribeiro'nun uzun pasında Diouf ve kaleci Mustafa topa yükseldi. Kaleci Mustafa'dan seken topta Boupendza'nın şutu savunmadan döndü.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Serkan Tokat xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mehmet Metin xx

Hatayspor: Munir xxx, Mesut x, Pablo Santos xx, Yusuf xx, Strahil Popov xx, Aabid Rayane xxx, Ruben Riberio xx Traore xx, David Akintola xx, Mame Diouf xxx, Boupendza xxx

Yedekler: Akın Alkan, Burak Can, Katranis, Sackey, Youssouf Kone, Muhammed Mert, Abdurahman Canlı, Kamra, Akomadi, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gaziantep: Mustafa Bozan xx, Enver Cenk Şahin x, Morais xx, Ulaş Zengin x, Djilobodji xx, Oğuz Ceylan xx, Kozulj xx, Furkan Soyalp x, Jefferson xx, Muhammet Demir xxx, Dicko xx

Yedekler: Çağlar Akbaba, Kenan Özer, Bilal Başacıkoğlu, Aziz Tetteh, Bahadır Gölgeli, Ökkeş Karaoğlu, Gürkan Okan

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Sarı kart: Yusuf Abdioğlu (Hatayspor) - HATAY

Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Gaziantep: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Gaziantep: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Gaziantep: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Gaziantep: 0 (İlk yarı)
Süper Lig: A. Hatayspor: 0 Gaziantep: 0 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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