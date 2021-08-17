Süper Lig 1. hafta puan durumu! 1. hafta toplu maç sonuçları! Maçlar kaç kaç bitti? 2021-2022 Süper Lig 1. hafta sonunda hangi takım kaç puan?
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Süper Lig 1. hafta puan durumu! 1. hafta toplu maç sonuçları! Maçlar kaç kaç bitti? 2021-2022 Süper Lig 1. hafta sonunda hangi takım kaç puan?

Süper Lig 1. hafta puan durumu! 1. hafta toplu maç sonuçları! Maçlar kaç kaç bitti? 2021-2022 Süper Lig 1. hafta sonunda hangi takım kaç puan?
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Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı. Bu maçların ardından ligdeki puan durumları, hangi takım kaçıncı sırada vb. bilgiler merak edildi. Peki, şuanda Süper Lig'de 1. kim, 2. kim, 3. kim? Ligde son sırada hangi takım yer alıyor? Ligin birincisi hangi takımdır? Süper Lig puan durumu! Galatasaray kaç puanda? Fenerbahçe kaç puanda? Beşiktaş'ın puanı kaçtır? Detaylar sizlerle...

Türkiye Süper Lig'de 1. hafta heyecanı sona erdi. Ligin ilk haftasında 2 maç berabere bitti. 8 maç ise bir takımın galibiyeti ile sonuçlandı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıldır? Süper Lig'de hangi takım kaç puana sahip? İlk 3 sırada kim var? GS puan durumu kaçtır? TS puan durumu kaçtır? BJK puan durumu kaç? TS puan durumu kaç? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLADI?

2021-2022 sezonu Süper Lig 13 Ağustos Cuma günü başladı. Sezonun ilk maçı Beşiktaş - Çaykur Rizespor arasında oynandı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

SÜPER LİG'DE 1. HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI

  • Beşiktaş 3 -0 Çaykur Rizespor
  • VavaCars Fatih Karagümrük 3 - 2 Gaziantep
  • Altay 3 - 0 Kayserispor
  • Atakaş Hatayspor 1 - 1 Kasımpaşa
  • Medipol Başakşehir 0 - 1 Alanyaspor
  • Fraport TAV Antalyaspor 1 - 1 Göztepe
  • Adana Demirspor 0 - 1 Fenerbahçe
  • Öznur Kablo Yeni Malatyaspor 1 - 5 Trabzonspor
  • Demir Grup Sivasspor 0 - 1 İttifak Holding Konyaspor
  • GZT Giresunspor 0 - 2 Galatasaray

SÜPER LİG 1. HAFTA SONUCUNDAKİ PUAN DURUMU!

Süper Lig'de 1. hafta sonunda takımların puan durumları şöyle:

  1. Trabzonspor : 3 puan
  2. Altay : 3 puan
  3. Beşiktaş : 3 puan
  4. Galatasaray : 3 puan
  5. Karagümrük : 3 puan
  6. Alanyaspor : 3 puan
  7. Fenerbahçe : 3 puan
  8. Konyaspor : 3 puan
  9. Antalyaspor : 1 puan
  10. Göztepe : 1 puan
  11. Hatayspor : 1 puan
  12. Kasımpaşa : 1 puan
  13. Gaziantep FK : 0 puan
  14. Adana Demirspor : 0 puan
  15. Başakşehir : 0 puan
  16. Sivasspor : 0 puan
  17. Giresunspor : 0 puan
  18. Kayserispor : 0 puan
  19. Rizespor : 0 puan
  20. Yeni Malatya : 0 puan

Bu sonuçlara göre ilk haftanın sonunda averaj farkı ile Trabzonspor ligde lider konumda.

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Süper Lig 1. hafta puan durumu! 1. hafta toplu maç sonuçları! Maçlar kaç kaç bitti? 2021-2022 Süper Lig 1. hafta sonunda hangi takım kaç puan? - Haberler
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