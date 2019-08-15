Süper Kupa maçında sahaya giren ünlü YouTuber ve arkadaşları gözaltında

15.08.2019 17:17

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da oynanan Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa maçında sahaya giren ünlü YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve kendisini görüntüleyen dört arkadaşını gözaltına aldı.

Yılmaz'ın arkadaşları arasında milyonlarca takipçisi bulunan diğer YouTuber'lar Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman ve Y.Y. de yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle