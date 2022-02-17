Sungurlu Belediyesi içme suyunda KDV oranını yüzde 1'e düşürdü - Haberler
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Sungurlu Belediyesi içme suyunda KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Sungurlu Belediyesi içme suyunda KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla içme suyundan alınan yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerinin müjdesini verdi.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla içme suyundan alınan yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdiklerinin müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinden alınan yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirmesinin ardından Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de içme suyundan alınan KDV oranını yüzde 1'e düşürdüklerini duyurdu. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Abdulkadir Şahiner, cumhurbaşkanı, Sungurlu, Medya, Ekonomi, Haberler

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