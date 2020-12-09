SunExpress, uçuş öncesi antijen testi denemelerine başladı
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SunExpress, uçuş öncesi antijen testi denemelerine başladı

09.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:33
SunExpress, uçuş öncesi antijen testi denemelerine başladı

SunExpress, 8 Aralık itibarıyla tüm Düsseldorf-Antalya uçuşlarında yolcularına isteğe bağlı olarak uçuş öncesi ücretsiz hızlı antijen testi denemelerine başlandığını duyurdu.

SunExpress, 8 Aralık itibarıyla tüm Düsseldorf-Antalya uçuşlarında yolcularına isteğe bağlı olarak uçuş öncesi ücretsiz hızlı antijen testi denemelerine başlandığını duyurdu.

Lufthansa ve Türk Hava Yolları'nın ortak kuruluşu SunExpress, Düsseldorf Havalimanı ve Malteser iş birliği ile 8 Aralık itibarıyla tüm Düsseldorf- Antalya uçuşlarında yolcularına isteğe bağlı olarak uçuş öncesi ücretsiz hızlı antijen testi denemelerine başladı. Havayolu şirketi, deneme sürecinin 31 Aralık'a kadar Düsseldorf - Antalya uçuşlarında devam edeceğini açıkladı.

Yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahat etmesini sağlamak amacıyla 15 dakikada sonuç veren hızlı antijen testi sunmaya başlayan havayolu şirketi, deneme sürecinin ardından gerçekleştirilecek değerlendirmelerin sonucuna göre bu testi, Almanya'dan Türkiye'ye olan daha fazla uçuşta uygulamayı planlıyor.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki, "Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek misafirler için hızlı antijen testi denemeleri yapan ilk havayoluyuz. Önümüzdeki yıl için test stratejimizi belirleyebilmek adına 31 Aralık'a kadar elde edilen verileri değerlendireceğiz. Amacımız, uçuşlarımızda misafirlerimizin sağlığını ve güvenliğini sağlarken onlara endişe duymadan seyahat etme deneyimi sunmak ve gelecekte hava taşımacılığını canlandırmaya yardımcı olacak yenilikçi süreçler oluşturmaktır" dedi.

Türk hükümetinin salgının en başından beri aldığı tedbir ve önlemlerle bu mücadeleyi büyük bir başarıyla yönettiğini belirten Kownatzki, "Türkiye'den Almanya'ya olan uçuşlarda varıştan 48 saat önce yapılması zorunlu olan PCR test süreci bir altın standart haline geldi. Türkiye'den Almanya'ya olan uçuşların tamamında yolcular PCR testi yaptırıyor. Denemelerine başladığımız bu antijen testi ise Almanya'dan Türkiye'ye olan uçuşlarda potansiyel bir çözüm olabilir" dedi.

Check-in aşamasında tamamen yolcuların isteğine bağlı olarak gerçekleştirilecek testlerin sonuçları 15 dakika içerisinde alınabilecek. Test sonucu pozitif çıkan yolcular, uçuşlara kabul edilmeyecek ve bu yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği imkanı tanınacak. - İSTANBUL

SunExpress, uçuş öncesi antijen testi denemelerine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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