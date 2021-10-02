SunExpress, Türkiye'nin en iyi tatil havayolu seçildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SunExpress, Türkiye'nin en iyi tatil havayolu seçildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
SunExpress, Türkiye'nin en iyi tatil havayolu seçildi

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından 'Türkiye'nin En İyi Tatil Havayolu' seçildi.

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından ' Türkiye'nin En İyi Tatil Havayolu' seçildi.

Ürün ve hizmetlerden personel servisine, temizlik ve uçuş içi eğlenceye kadar pek çok kriterin dikkate alındığı ve yolcu seçimleri ve puanlamalarına göre belirlenen sıralamada üst üste 3 yıldır 'Türkiye'nin En İyi Tatil Havayolu' seçilen SunExpress, 'Dünyanın En İyi Tatil Havayolu' kategorisinde ise bu yıl da ilk 10'da yer aldı.

1999 yılından bu yana düzenlenen ve havacılık sektörünün Oscar'ları kabul edilen Skytrax ödülleri, bu yıl dün çapında 100'den fazla ülkeden 13 milyonun üzerinde yolcunun tercihleri ile belirlendi.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
TİM Başkanı Gülle: 'Tam kapasite çalışmamızla gelen taleplere yetişemememiz daha yeni yaşadığımız olaylar.

TİM Başkanı Gülle: "Tam kapasite çalışmamızla gelen taleplere yetişemememiz daha yeni yaşadığımız olaylar.

 Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ bünyesinde faaliyet gösterecek Vadeli Doğal Gaz Piyasası canlı işlemlere açıldı.

Türkiye'nin enerji borsası EPİAŞ bünyesinde faaliyet gösterecek Vadeli Doğal Gaz Piyasası canlı işlemlere açıldı.

 Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 arttı

Domatesin fiyatı 5 kilometrede yüzde 176 arttı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Seyit Torun Aziz Sancar Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SunExpress, Türkiye'nin en iyi tatil havayolu seçildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:14:21. #1.17#