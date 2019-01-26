Sunderland 'Tıl I Die Belgesiyle Adını Duyuran Josh Maja, Borduaux'ya Transfer Oldu
Online dizi/film platformu Netflix'te yayınlanan 'Sunderland Til I Die'da adından söz ettiren Josh Maja, 2 milyon euro karşılığında Sunderland'den Bordeaux'ya transfer oldu.
Sunderland'in küme düşme hikayesini anlatan ve Netflix'te Sunderland 'Til I Die isimli belgeselde boy gösteren ve adını ilk olarak orada duyuran Josh Maja, Fransa Lig 1 takımlarından Bordeaux'nun yolunu tuttu.
Önce Premier Ligden sonra Championship'ten düşen ve League One'da mücadele eden Sunderland'in 20 yaşındaki forveti Maja, 2 milyon euro bonservis ücreti ile Bordeaux'ya gitti. Genç forvet, bu sezon Sunderland'de 30 maça çıkarken 16 gol atma başarısı göstermişti.
(Sporx)
YORUMLAR