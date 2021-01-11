Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman
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Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman

11.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:59

Sumudica'dan yolları ayırdıktan sonra takımı tecrübeli ve kırmızı siyahlıları hedefe taşıyacak bir isimle anlaşmak isteyen Gaziantep FK'da Aykut Kocaman, Ünal Karaman, Tamer Tuna, İlhan Palut, Samet Aybaba, Bülent Korkmaz, Bülent Uygun, Hakan Kutlu gibi isimler ortaya atıldı. Aykut Kocaman'ın ismi ön plana çıktı.

Marius Sumudica'dan yolları ayırdıktan sonra takımı tecrübeli ve kırmızı siyahlıları hedefe taşıyacak bir isimle anlaşmak isteyen Gaziantep FK'da adaylar ortaya çıktı.

Gaziantep Güneş'e göre; Ünal Karaman, Tamer Tuna,İlhan Palut, Samet Aybaba, Bülent Korkmaz, Bülent Uygun, Hakan Kutlu gibi isimlerin yanı sıra yabancı bazı teknik direktörlerinde isminin bulunduğu bildirildi.

Samet Aybaba'nın isminin konuşulduğu pazar günkü gerçekleştirilen zoom toplantısında onursal başkan Adil Konukoğlu'nun bu ismi veto ettiği bildirildi. Alternatif isimler üzerinde duran kırmızı siyahlı kulübün bugün ya da çarşamba günü karar verilen bazı isimlerle ön görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

ÜNAL KARAMAN SÜRPRİZİ

Gaziantep Olay'a göre ise Gaziantep'in yeni teknik direktörü büyük ihtimalle Aykut Kocaman olacak. B Planı Bülent Korkmaz olarak belirlendi. Alternatif isminse Ünal Kahraman'ın adı öne çıktığı belirtildi.

Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman
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