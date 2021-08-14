Sumudica: Fatih Terim imparatordur, takımımdan istediği futbolcu varsa beni arasın

Türkiye'de çalıştığı dönemde daha çok saha dışındaki tavırlarıyla gündem olan Marius Sumudica, yine gündem olmaya devam ediyor. Galatasaray'ın Cluj'dan Petrila ile ilgilendiği haberleri sonrası takımın hocası Sumudica'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rumen hoca, "Fatih Terim çok büyük hoca. Boşuna imparator demiyorlar. Eğer bir ilgisi varsa beni arasın" dedi.