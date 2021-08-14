Sumudica: Fatih Terim imparatordur, takımımdan istediği futbolcu varsa beni arasın
Türkiye'de çalıştığı dönemde daha çok saha dışındaki tavırlarıyla gündem olan Marius Sumudica, yine gündem olmaya devam ediyor. Galatasaray'ın Cluj'dan Petrila ile ilgilendiği haberleri sonrası takımın hocası Sumudica'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rumen hoca, "Fatih Terim çok büyük hoca. Boşuna imparator demiyorlar. Eğer bir ilgisi varsa beni arasın" dedi.
Cluj Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımında forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Cladiu Petrila'nın Galatasaray'a gideceği iddiaları üzerine açıklamalar yaptı, Fatih Terim'e de övgüler yağdırdı. FutbolArena'nın aktardığı haberde; Sumudica, Fatih Terim'in hakkında kurduğu cümleler oldukça dikkat çekti.
İşte Sumudica'nın açıklamalarından satır başları:
"İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ"
"Galatasaray eğer ilgilenirse beni mutlaka ararlar. Fatih Terim'le iyi bir ilişkim var. Lig döneminde konuştum. Hatta Türk futbolunda yabancı sayısı ve buna benzer bir karar alındığı zamanda da benimle iletişime geçip fikrimi sormuştu. Fatih Terim çok büyük bir imparator. Türkiye'de ona boşuna imparator demiyorlar. İstediği birisi varsa arasın. Eğer Galatasaray'ın bir ilgisi varsa beni kesinlikle arar."
4 MAÇTA 3 GOL ATTI
Cluj'da forma giyen Claudiu Petrila, bu sezon ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 gol attı.