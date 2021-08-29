Sumudica, Adana Demirspor'a göz kırptı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir

Cluj'daki görevine son verilen Marius Sumudica, Türkiye'ye dönme konusunda istekli. Rumen hoca, Adana Demirspor hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Sumudica, "Türkiye benim ikinci ülkem, gerçekten seviyorum. Geri dönmekten onur duyarım. Balotelli ve Belhanda'nın sürekli sahada kalması gerekir. Olağanüstü oyuncular" diye konuştu

Marius Sumudica, Adana Demirspor'la adının geçmesi üzerine açıklamalar yaptı. Rumen hoca Adana ekibine resmen göz kırptı. Emanuel Roşu'ya konuşan Sumudica, "Türkiye benim ikinci ülkem. Orayı çok seviyorum. Oradaki insanları ve futbolu seviyorum. Geri dönmekten onur duyarım" dedi.

"SAHADA KALMALARI LAZIM"

Adana Demirspor'un yeni transferleri Mario Balotelli ve Younes Belhanda ile ilgili ise Sumudica, "Balotelli ve Belhanda'nın sürekli sahada olması gerektiğini düşünüyorum. Maçın herhangi bir noktasında oyunu lehinize çevirebilecek olağanüstü oyuncular" sözleriyle görüşünü belirtti.