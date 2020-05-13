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Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını nedeniyle ev sahibi olduğu Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı ertelemek zorunda kalan Japonya, genç sumo güreşçisi Shobushi'nin virüsten dolayı hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
13.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:17

Japon sumo güreşçisi Kiyotaka Suetake, bilinen adıyla Shobushi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanarak öldü.

Japonya Sumo Birliğinden yapılan açıklamada, başkent Tokyo'daki bir hastanede tedavi gören 28 yaşındaki sporcunun, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

NİSAN AYINDA TEŞHİS KONDU

2007'den bu yana profesyonel spor hayatını sürdüren Shobushi'ye nisan ayında koronavirüs teşhisi konmuştu.

Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihine ertelenmişti.

Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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