Sumbas'ta çiftçilere 3 ton fiğ tohumu dağıtıldı - Haberler Ekonomi
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Sumbas'ta çiftçilere 3 ton fiğ tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sumbas'ta çiftçilere 3 ton fiğ tohumu dağıtıldı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 21 üreticiye 3 ton fiğ tohumu dağıtıldı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 21 üreticiye 3 ton fiğ tohumu dağıtıldı.

Sumbas İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamındaki fiğ tohumu dağıtım töreninde, "İlçemize bağlı köylerde yem bitkisi yetiştiriciliği yapan 21 çiftçimize 3 ton adi fiğ tohumu dağıtımı yaptık. Kaymakamlık olarak, kamu kurumları olarak, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak tarımı ve çiftçimiz geliştirecek ve güçlendirecek tüm kararların ve uygulamaların arkasında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu amaçla çiftçimize her türlü araç, gereç, makine ve ekipman, tohum, gübre desteği verilerek ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi sağlanacaktır" dedi. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Sumbas'ta çiftçilere 3 ton fiğ tohumu dağıtıldı - Haberler Ekonomi
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