Suluova'da düzenlenen satranç turnuvası ödül töreni düzenlendi
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Suluova'da düzenlenen satranç turnuvası ödül töreni düzenlendi

Suluova'da düzenlenen satranç turnuvası ödül töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Spor

Suluova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen satranç turnuvasında dereye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Suluova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen satranç turnuvasında dereye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İlçede 110 öğrencinin katılımıyla düzenlenen organizasyonda dereceye giren 26 sporcuya, İlçe Gençlik Merkezinde düzenlenen törenle madalya ile hediyeleri verildi.

Törene Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Gençlik ve Spor ilçe Müdürü ve Suluova Gençlik Merkezi Müdür Vekili Murat Turan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel, Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Naci Öztürk katıldı.

Tören, Gençlik Merkezi gönüllü öğrencileri tarafından oluşturulan palyaço grubu ve boyama etkinliği ile son buldu.

Suluova'da düzenlenen satranç turnuvası ödül töreni düzenlendi
Suluova'da düzenlenen satranç turnuvası ödül töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyfullah Uzun

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Suluova'da düzenlenen satranç turnuvası ödül töreni düzenlendi - Haberler Spor
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