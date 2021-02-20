Sultangazi'de takla atan otomobil yan yattı
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Sultangazi'de takla atan otomobil yan yattı

20.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 20.02.2021 17:28
Sultangazi'de takla atan otomobil yan yattı

SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attıktan sonra yan yattı.

SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attıktan sonra yan yattı. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Arnavutköy yolu Malkoçoğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Arnavutköy istikametinde giden 34 DP 5151plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, takla attıktan sonra yan yattı. Sürücünün yardımına diğer sürücüler koştu. Araçtan vatandaşların desteğiyle çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle Arnavutköy yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

 


- İstanbul
Sultangazi'de takla atan otomobil yan yattı
Sultangazi'de takla atan otomobil yan yattı
Sultangazi'de takla atan otomobil yan yattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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