Sultanbeyli'de gıda makinaları üreten fabrikada yangın
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Sultanbeyli'de gıda makinaları üreten fabrikada yangın

10.12.2020 05:02 | Son Güncelleme: 10.12.2020 05:16
Sultanbeyli'de gıda makinaları üreten fabrikada yangın

SULTANBEYLİ'de gıda makinaları üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

SULTANBEYLİ'de gıda makinaları üreten bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle duman, kısa sürede bütün fabrikayı sararken itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Yangın saat 03.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Belde Sokak'ta bulunan ve gıda makinaları üreten dört katlı bir fabrikanın ikinci katında çıktı. İçeride çalışan kimsenin olmadığı fabrikadan yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dışarıdan alevlerin görünmediği yangından dolayı fabrikanın içi dumanla kaplandı. İtfaiye ekipleri yoğun dumandan dolayı yangına müdahale etmekte güçlük çekti. 

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor.


- İstanbul
Sultanbeyli'de gıda makinaları üreten fabrikada yangın
Sultanbeyli'de gıda makinaları üreten fabrikada yangın
Sultanbeyli'de gıda makinaları üreten fabrikada yangın
Sultanbeyli'de gıda makinaları üreten fabrikada yangın
Sultanbeyli'de gıda makinaları üreten fabrikada yangın
Sultanbeyli'de gıda makinaları üreten fabrikada yangın
Sultanbeyli'de gıda makinaları üreten fabrikada yangın
Sultanbeyli'de gıda makinaları üreten fabrikada yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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