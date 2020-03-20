Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk kez kapandı
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Sultanahmet Köftecisi, Sultanahmet, İstanbul

Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk kez kapandı

Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk kez kapandı 1 asırlık firma müşterilerine böyle seslendi: "100 yıllık serüvenimizde ilk kez sizlerden ayrı kalacağız" Tarihi Sultanahmet Meydanı'nın sessizliği havadan böyle görüntülendi İstanbul'da Tarihi Yarımada'da 1 asırdır yerli, yabancı binlerce...

20.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:56
Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk kez kapandı

Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk kez kapandı

1 asırlık firma müşterilerine böyle seslendi:

"100 yıllık serüvenimizde ilk kez sizlerden ayrı kalacağız"

Tarihi Sultanahmet Meydanı'nın sessizliği havadan böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da Tarihi Yarımada'da 1 asırdır yerli, yabancı binlerce kişinin yemek molası verdiği 104 yıllık Tarihi Sultanahmet Köftecisi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçici olarak dükkanını kapattı. Kapıda yazılan notta, "100 yıllık serüvenimizde ilk kez sizlerden ayrı kalacağız" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan havadan çekilen görüntülerde de tarihi Sultanahmet Meydanı'nın neredeyse boş olduğu gözüktü.

Tarihi Yarımada'yı ziyaret eden yerli, yabancı her gün binlerce kişinin yemek molası verdiği 104 yıllık Tarihi Sultanahmet Köftecisi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle misafirlerini ve çalışanlarını düşünerek geçici olarak dükkanını kapatma kararı aldı. Öte yandan havadan çekilen görüntülerde de Sultanahmet Meydanı'nın boş olduğu gözüktü. Firma tarafından kapıya asılan yazıda müşterilere şöyle seslenildi: "Ülkemizde görülen Covid 19 salgını dolayısıyla sizleri ve çalışanlarımızı düşünerek merkez dükkanımızı geçici süreyle kapatma kararı aldık."

"40 senedir buradayım ilk defa görüyorum"

Geçici süre kapanmasının tedbir amaçlı çok iyi olduğunu belirten Kenan Türk, "40 senedir buradayım ilk defa görüyorum. Sadece Sultanahmet Köftecisi değil, bir sürü esnaf kapatmış. Tedbir amaçlı çok güzel oldu. Millet devletin söylediği bütün kurallara uymaya çalışıyor" dedi.

"Sultanahmet'ten Çemberlitaş'a kadar tüm esnaf kapattı"

Kendi dükkanlarını da kısa sürede kapatacaklarını söyleyen Berkant Aydın, "Durum çok kötü, Sultanahmet'ten, Çemberlitaş'a kadar tüm esnaf kapattı. Biz de kapatacağız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Sultanahmet köftecisinin kapanması da tabi ki kötü bir şey" ifadelerini kullandı.

"İlk defa Sultanahmet'in bu kadar sakin olduğunu görüyorum"

19 yıldır Sultanahmet'te esnaflık yapan Raif Doruk, "Virüs çok etkili ve kısa süre de yayılıyor. O yüzden tedirginiz inşallah bunu tez zaman da atlatırız. Ben 19 senedir burada çalışıyorum. İlk defa Sultanahmet'in bu kadar sakin olduğunu gördüm. Bu hastalık bulaşıcı burası da insanlara hizmet ettiği için geçici süre kapatıldı. İnşallah en kısa zaman da bunu atlatırız çünkü turizm bitmiş durumda" şeklinde konuştu.

Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk kez kapandı

Kaynak: İHA

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Sultanahmet Köftecisi tarihinde ilk kez kapandı

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