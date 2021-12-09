Süleyman Yağcı kimdir? Süleyman Yağcı hayatı ve biyografisi! Süleyman Yağcı kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Süleyman Yağcı merak konusu oldu. İşte Süleyman Yağcı hakkında merak edilen Süleyman Yağcı kimdir, Süleyman Yağcı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SÜLEYMAN YAĞCI KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Ağustos 1964

Kaç yaşında: 57 yaşında

Nereliş: Çayeli

Süleyman Yağcı, 23 Ağustos 1964 tarihinde Rize ilinde doğmuştur. Süleyman Yağcı'nın asıl mesleği ambulans şoförlüğüdür, ancak ambulans şoförlüğünün yanında oyunculuk da yapmaktadır. Süleyman Yağcı, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Süleyman Yağcı, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizice uzun yıllar boyunca canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteri ile tanınmıştır. Yasemin hanım şu dosyaları alında odama gelin he hehhehhe diye de klasikleşen repliği hafızalara kazınmıştır. Süleyman Yağcı, Emine Yağcı ile evlidir.

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