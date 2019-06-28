Şükrü Birand'ın vefatı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hayatını kaybeden eski futbolcu Şükrü Birand için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "A Milli Takımı'mız ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şükrü Birand'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk sporunun değerli isimlerinden merhum Şükrü Birand'a Allah'tan rahmet, ailesi, Fenerbahçe Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, PTT ve Fenerbahçe'de futbol oynayan Şükrü Birand'ın 14'ü A Milli Takım'da olmak üzere 26 kez ay-yıldızlı formayı giydiği kaydedildi.

Kaynak: AA