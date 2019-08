Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in kızlarının doğum günündeki gergin anları dikkat çekti

21.08.2019 12:20

2 sene önce nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı ile futbolcu Caner Erkin'in Mihran adını verdikleri çocukları 1 yaşına girdi. Kızları için dostlarını çağırdıkları bir doğum günü partisi veren çiftin, gergin anları ise dikkat çekti.

ARALARINDA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının yer alan habere göre; Caner Erkin, kızı Mihran'ı kolunu tutmak istediğinde Şükran Ovalı gergin şekilde kucağında olan çocuğunu başka yöne doğru çeviriyor ve yüzü birden asılıyor. Çiftin bu görüntüleri 'İkilinin arasında gerginlik mi var?' sorularını akıllara getirdi.

ENİS ARIKAN YALANLADI

2. Sayfa programına konuk olan oyuncu Enis Arıkan ise doğum günü partisine katılamadığı ancak akşam evlerine gittiğini söyleyerek çiftin arasında bir sorunun olmadığını belirtti.

"SON NEFESİME KADAR SENİ ÇOK SEVECEĞİM"

Kızının yeni yaşını Instagram hesabından kutlayan Caner Erkin, "Yeri dolacak bir söz bilmiyorum. Tek bildiğim son nefesime kadar seni çok seveceğim. Aşk kızı, can parçam Mihran Ela'm iyi ki doğdun babam" dedi.

"GELDİĞİN AN AŞIK OLDUM SANA"

Şükran Ovalı ise kızının yeni yaşını şu sözlerle kutladı: "Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi. Mihran'ım, can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana. Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana. Tarifsiz bir sevgi... Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ... Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi. Sayende... Yeniden keşfettim her şeyi. Yeniden başladım, yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk. Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim.

Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin. İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin... Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara. Mihran Ela 1 yaşında... İlk gün fotoğrafları..."