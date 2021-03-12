Şuhutlu sporcular atletizmde dereceye girdi
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Şuhutlu sporcular atletizmde dereceye girdi

12.03.2021 11:04 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:09
Şuhutlu sporcular atletizmde dereceye girdi

Afyonkarahisar Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Şuhutlu sporcular il karmasına seçildi.

Afyonkarahisar Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Şuhutlu sporcular il karmasına seçildi.

Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Tesislerinde gerçekleştirilen Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Şuhutlu sporcular Gençlik ve Spor İl Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen il karması seçmelerinde il ikincisi, il dördüncüsü ve 4 bin metrede il üçüncülüğü elde ederek dereceye girdi. Yapılan müsabakalarda 2008 doğumlu Onur Büyükkalaycı il ikincisi, Emir Büyükkalaycı il üçüncüsü gelirken 2004 doğumlu Arda Önder İpek ise 4 bin metrede il üçüncüsü gelerek dereceye girdi. Şuhutlu sporcuların dereceye girmesi ilçede sevinçle karışılandı.

Sporcuların 1. etap grup yarışmaları için Bandırma'ya, 2. grup yarışmaları için ise Manisa'da mücadele edecekleri öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhutlu sporcular atletizmde dereceye girdi
Şuhutlu sporcular atletizmde dereceye girdi
Şuhutlu sporcular atletizmde dereceye girdi
Şuhutlu sporcular atletizmde dereceye girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 11:08:42. #1.14#
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