Suat Kaya: "Gol orucunda olan oyuncular gollerini attı"
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Suat Kaya: "Gol orucunda olan oyuncular gollerini attı"

Suat Kaya: 'Gol orucunda olan oyuncular gollerini attı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Keçiörengücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup olan Tuzlaspor'da Teknik Direktör Suat Kaya, "Gol orucunda olan oyuncular gollerini attı" dedi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Keçiörengücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup olan Tuzlaspor'da Teknik Direktör Suat Kaya, "Gol orucunda olan oyuncular gollerini attı" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Suat Kaya fikstür gereği zor maçlar oynadıklarını belirterek, "Biz göreve Samsunspor maçı ile başladık. Ardından İstanbulspor maçı ile 2 mağlubiyet. Daha sonra Eskişehir maçında gelen 3 puan takımın moralini bir nebze olsun yerine getirdi. Golü orucunda olanlar gollerini attılar. Buraya da hakikaten bu ligin en önemli takımlarına karşı deplasmanda oynamak, bu kadar cüretli ve güzel oynamak benim çok hoşuma gitti. Bu deplasmanı galip bitirmek çok güzeldi. Oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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