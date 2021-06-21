Suarez, İtalyan akademisyenlerin başını yaktı! Dil sınavı soruşturmasında 4 kişinin yargılanması talep edildi

İtalya Serie A takımlarından Juventus'a geçen sezon öncesi transferi gündeme gelen ve bu takımda oynayabilmesi için İtalyanca dil yeterlilik belgesi alarak İtalyan vatandaşlığına geçmesi gereken Suarez'in 17 Eylül 2020'de girdiği sınava ilişkin soruşturma süreci devam ediyor. İtalyan savcılar, yıldız futbolcunun sınavdan geçmesini sağladıkları gerekçesiyle 4 üniversite yetkilisinin yargılanmasını talep etti.