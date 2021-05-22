Suarez attı şampiyonluk geldi! Barcelona ve Real Madrid'in olduğu İspanya Ligi'ni Atletico Madrid birinci bitirdi

Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid, İspanya La Liga'da 2020-21 sezonunu şampiyon tamamladı. Madrid ekibi, 86 puanla ipi göğüsleyen taraf oldu. Atletico Madrid, ilk yarıda geriye düştüğü maçta Valladolid'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti. Suarez, 67'de attığı golle takımına şampiyonluk getirdi.

La Liga'nın şampiyonu Atletico Madrid! Diego Simeone, Madrid ekibiyle bir kez daha ipi göğüsleyip, 2020-21 sezonunu şampiyon tamamladı. Valladolid deplasmanında 2-1 geriye düşen Atletico, maçı 2-1 kazanarak Real Madrid ve Barcelona'nın önünde şampiyonluğunu ilan etti. Geçtiğimiz sezon Barcelona'da top koşturan Luis Suarez, bu karşılaşmada attığı golle eski takımının önünde şampiyonluğun gelmesini sağladı.

Simeone'nin kazandığı kupalar: 2 La Liga, 1 Copa del Rey, 1 İspanya Süper Kupası, 2Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupa

7 SEZON SONRA YİNE ZİRVE

Real Madrid ile son haftada şampiyonluk yarışına giren Atletico Madrid, büyük düellodan galip ayrıdı ve İspanya La Liga'da 11. şampiyonluğunu ilan etti. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ligde en son 2013-14 sezonunda şampiyon olmuştu.

REAL MADRID 11 YIL SONRA KUPASIZ

Zinedine Zidane idaresindeki Real Madrid, şampiyonluk yolunda mutlak kazanması gereken Villarreal maçında 2-1 galip geldi. 1-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda attığı gollerle kazanan Real Madrid, sezonu 84 puanla 2. sırada tamamladı. Barcelona ise sezonun üçüncüsü oldu. Böylece Real Madrid, 11 yıl sonra bir sezonu ilk kez kupasız kapattı.

BARCELONA 13 YIL SONRA

Barcelona'da La Liga'da tam 13 sene sonra üçüncü sırayı aldı. Katalan devi, son 13 yılda ilk 2 sıradan hiç aşağıda olmamıştı. Bu sonuçla bir ilk gerçekleşti.

"BARCELONA BANA TEPEDEN BAKTI"

Luis Suarez, şampiyonluğun ardından şunları söyledi: Barcelona'da bana tepeden baktılar. Çok acı çektim. Eşim, çocuklarım... Onlar da benimle birlikte günlerce acı çekti. Çok zordu. Atletico Madrid bana değer verdi. Bana kapısını açtı. Ve şampiyonuz. Barcelona bana değer vermedi ve Atletico Madrid ise bana kapılarını açtı. Bana güvendiği için bu kulübe her zaman minnettar olacağım.