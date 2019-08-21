Sturridge'den ilk mesaj

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, yeni macera için sabırsızlandığını belirtti.

21.08.2019 23:08
Sturridge'den ilk mesaj

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, yeni macera için sabırsızlandığını belirtti.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Sturridge, "Türk D. Studgie lokumu! Evet, bugünlük bayat şakam bu. Şaka bir yana, bu yeni macera için sabırsızlanıyorum. Nimetleri için Tanrı'ya şükürler olsun. Şimdilik hoşça kalın" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, hücum oyuncusu Daniel Sturridge ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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