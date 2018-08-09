Sturm Graz - AEK Larnaca Maçında Hakemin Kafasına Yabancı Cisim Atıldı

Sturm Graz - AEK Larnaca arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim atıldı ve maça yarım saat ara verildi.

Avusturya'da oynanan Sturm Graz - AEK Larnaca UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına, saha dışı olaylar damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 75. dakikasında tribünlerden yardımcı hakemin üzerine atılan yabancı madde, hakemin kafasına isabet etti. Hakem, bir anda kendisini yere bırakırken maç, çıkan olaylar nedeniyle ara verildi.

YARIM SAAT ARADAN SONRA MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Soyunma odasına giden hakemler, yarım saatlik bir aranın ardından maçın kaldığı yerden devam etmesi için karar aldı.

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