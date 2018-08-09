Sturm Graz - AEK Larnaca Maçında Hakemin Kafasına Yabancı Cisim Atıldı
Sturm Graz - AEK Larnaca arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında yardımcı hakemin kafasına yabancı cisim atıldı ve maça yarım saat ara verildi.
Avusturya'da oynanan Sturm Graz - AEK Larnaca UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına, saha dışı olaylar damgasını vurdu.
Karşılaşmanın 75. dakikasında tribünlerden yardımcı hakemin üzerine atılan yabancı madde, hakemin kafasına isabet etti. Hakem, bir anda kendisini yere bırakırken maç, çıkan olaylar nedeniyle ara verildi.
YARIM SAAT ARADAN SONRA MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Soyunma odasına giden hakemler, yarım saatlik bir aranın ardından maçın kaldığı yerden devam etmesi için karar aldı.
YORUMLAR (5)
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barbar gavurlar:((((Cevap Yaz 4 1 Yayından KaldırMÜFTÜ DEDE: Aynen.3 Yayından Kaldır
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Aa olur mu ya maçın tatil edilip hastanede 55 tane dikiş atılması gerekiyordu. Çok ayıp yaptığınız. Hatta hakemin diğer maça yardımcılarıyla çıkmaması gerekiyor. Lütfennnn!!! Bunlar önemliCevap Yaz 12 16 Yayından KaldırAF: Gerzekbahçe7 2 Yayından KaldırGERÇEK TARAFTAR: Hakemi o hale getiren ile aynı cizgidesin7 6 Yayından Kaldır