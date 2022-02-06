Stüdyo bir anda buz kesti! Ünlü yorumcudan canlı yayında İsmail Kartal'a çok ağır sözler

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı A Spor ekranlarında yorumlayan Reha Kapsal, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ı acımasızca eleştirdi.

Reha Kapsal'ın açıklamaları şöyle:

"KÖTÜ BİR PERFORMANS VAR"

Fenerbahçe hiç dersine çalışmamış hiç bir tuzak kurmamış. Kötü bir performans var. Plansız, dağınık oynuyor. İç sahada oynayan Fenerbahçe takımı hiç mi ön alanda pres yapmaz. Yeni bir teknik direktör geldi ama bu teknik direktör takımın MR'ını çekmemiş.

"SAHADA KİMİN NE YAPTIĞI BELLİ DEĞİL"

Genç oyuncuları oynatmalı, Arda'yı Çağatay'ı oynatmalı. Hangi antrenör iyi futbolcuyu oynatmaz. Fenerbahçe'de maç boyu ön alanda baskı kuramadı. Bir tane Okaka Fenerbahçe savunmasını adeta dövdü. Fenerbahçe gidip Berisha'yı alacağına Okaka gibi sürpriz bir santrfor almalıydı. Sahada kimin ne yaptığı belli değil. Bu oyuncuları oynatacağına, genç oyuncuları oynatmalı İsmail hoca, güvenmeli onlara.

"HOCA 1 SENEDİR KONYASPOR'DAN AYRILMIŞ BEKLİYOR EVİNDE"

Fenerbahçe takımında en önemlisi sanki herkes tatilden yeni gelmiş, birbirlerinin özelliğini bilmeyen, hazırlanmamış bir oyun oynuyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız, söyleriz ya 'İsmail Kartal işte bizim çocuğumuzdur' ama antrenörlük başka bir şey. Hoca 1 senedir Konyaspor'dan ayrılmış bekliyor evinde.

"FENERBAHÇE ANTRENÖRSÜZ MAÇA ÇIKSA BUNDAN KÖTÜ OYNAYAMAZ"

Eğer Fenerbahçe kulübüne geldiysen antrenörlük katkısı vereceksin. Sezon başından beri hiç kimseden teklif yok bu hocaya, antrenörlük bizim çocuğumuzla olacak iş değil. Bunlardan biraz kurtulsak futbolun biraz önünü açacağız. Fenerbahçe antrenörsüz maça çıksa bundan kötü oynayamaz."

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