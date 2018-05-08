Stso'da Kosgeb Destek Programı Tanıtılacak

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (Siirt TSO) ve KOSGEB Siirt Müdürlüğü işbirliğinde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan destekler ve KOBİGEL-KOBİ Gelişim Programı Proje Teklifi Çağrısının tanıtım toplantısı 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 15.00'te Siirt TSO toplantı salonunda yapılacak.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, "KOBİ'lerin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kalkınmanın önemli bir dinamiği olduğu açıktır. KOBİ'ler, piyasa koşullarına kendilerini uyarlayabilen esnek üretim yapıları ile ekonomik gelişmenin dinamizm kaynağını oluşturmakta, dengeli ve sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli roller üstlenmektedir. KOBİ'lerin ekonomik yaşamdaki öneminin yanı sıra, sosyal yaşam ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesindeki işlevleri de yadsınamaz boyuttadır. KOBİ'ler yatırımların geniş bir alana yayılmasını ve demokratik yaşamın desteklenmesini sağlamaktadır. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Programı kapsamında destek oranı tüm bölgeler için yüzde 60'tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz, 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1 milyon TL'ye kadar destek verilebilecektir. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilan edilen proje teklif çağrılarına yönelik 22 Haziran 2018'e kadar proje hazırlayan KOBİ'ler, kurul tarafından yapılan değerlendirmede destekleme kararı verilmesi durumunda destek alma hakkını kazanacak. Perşembe günü KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç tarafından yapılacak sunum ile KOBİGEL-KOBİ Gelişim Programı Proje Teklifi Çağrısının tanıtım toplantısı yapılacaktır. Desteklerden faydalanmak isteyen ve detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizi tanıtım toplantımıza davet ediyorum" dedi. - SİİRT