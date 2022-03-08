'Stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarının cezası artırılacak

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başlatılan çalışmaya göre, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 'stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarının cezaları artırılacak.

Son günlerde yaşanan ayçiçeği yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Adalet Bakanlığı, harekete geçti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TCK'nın 240'ıncı maddesinde düzenlenen 'stokçuluk' suçundaki cezalar artırılacak. 240'ıncı maddede düzenlenen 'Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' denilen cezalar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapse çıkarılacak.

Öte yandan Bakan Bozdağ, dün katıldığı toplantıda, "Stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları ele alıp, yeniden düzenleyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel