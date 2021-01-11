Stockport - West Ham İngiltere FA Cup maçı ne zaman, hangi kanalda? Saat kaçta?
Birleşik Krallık'ta futbol heyecanı FA Cup maçı, Stockport - West Ham maçı ile devam ediyor. Dünyanın takip ettiği Stockport - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği İngiltere FA Cup karşılaşmaları bugün başlıyor. Bugün yapılacak maçlardan biri Stockport - West Ham maçıdır. Peki İngiltere FA Cup maçı, Stockport - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta olacağı detaylarda.
STOCKPORT - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere FA Cup maçı, Stockport - West Ham karşılaşması Edgeley Park, Stockport'da oynanacak. Dünya'da takip edilen Stockport - West Ham maçı Türkiye'de Tivibu Spor 3, Tivibu 80 üzerinden takip edilebilecek.
STOCKPORT - WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
İngiltere FA Cup Stockport - West Ham maçı, 11 Ocak Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23:00'da başlayacak.