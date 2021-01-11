Stockport - West Ham İngiltere FA Cup maçı ne zaman, hangi kanalda? Saat kaçta?

Birleşik Krallık'ta futbol heyecanı FA Cup maçı, Stockport - West Ham maçı ile devam ediyor. Dünyanın takip ettiği Stockport - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? soruları ise futbolseverler tarafından merak ediliyor.