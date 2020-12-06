Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından
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Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından

06.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:09

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlu Atılay Canel, ligde 3 maç aradan sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlu Atılay Canel, ligde 3 maç aradan sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "İki maç deplasmanda, bir maç ise içeride beraberliğimiz vardı. Artık bunu kırıp galip gelmek istiyorduk. Sahada arkadaşlarımız elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmadaki hakem kararlarına eleştiride bulunan Atılay Canel, "Bize çok basit gösterilen sarı kartlar vardı. Rakibe gösterilmeyen kartlar oldu. Sakatlanan 2 arkadaşımız var. Bu yüzden maçın ikinci yarısında toparlanamadık." diye konuştu.

Atılay Canel, iç saha maçlarını farklı statlarda oynamalarıyla ilgili, "Artık göçebe gibi dolaşmak istemiyoruz. Vefa Stadı'nda alt liglerde maçlar yapılıyor. Süper Lig'de de oynanabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise iki basit gol yiyerek karşılaşmadan mağlup ayrıldıklarını aktardı.

Müsabakayla ilgili değerlendirmede bulunan Tomas, "Maça kötü başladık. Basit bir gol yedik. Sonra durumu 1-1'e getirdik. İyi oynamaya başladık ancak ikinci golü de basit yedik. İkinci devrede toparlandık, topu üçüncü bölgeye getirdik ama pozisyon oluşturamadık. Ortaları iyi açamadık. Üzgünüz. Önümüzdeki maçlarda toparlanacağız. Eksiklerimiz vardı. Boldrin'in yokluğunu çok hissettik. Göztepe maçında inşallah daha iyi olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı

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