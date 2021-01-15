Stjepan Tomas: Disiplinli oynamak gerekecek
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Stjepan Tomas: Disiplinli oynamak gerekecek

15.01.2021 18:04 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:08
Stjepan Tomas: Disiplinli oynamak gerekecek

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Disiplinli oynamak gerekecek.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Disiplinli oynamak gerekecek. Yeni Malatyaspor maçında kupada Beşiktaş'a karşı oynadığımız oyunu sergilersek pozisyon buluruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Beşiktaş ile oynadıkları kupa maçında takımın kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, "90 dakika boyunca hep disiplinli, agresif oynadık. 85'inci dakikaya kadar Beşiktaş'a pozisyon vermedik. Bizim daha fazla ve daha net pozisyonlarımız vardı. Maalesef atamadık ama takımdan memnunum, sahada çok iyiydik, 90 dakika boyunca disiplinden hiç kopmadık" dedi.Pazar günü oynayacakları Yeni Malatyaspor maçının zor olacağını belirten Tomas, "Her zaman deplasman maçları zor oluyor, Malatya'da zor bir maç olacak. Onlar tecrübeli oyunculara sahip. Ama yine onlara da iyi oynayarak doğru cevabı vereceğiz. Disiplinli oynamak gerekecek. Beşiktaş maçında sergilediğimiz oyunu oynarsak biz de pozisyon buluruz. Maalesef takımımızda 2 oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif. Sakat futbolcularımız da var. Yeni transferlerle ilgili de uğraşıyoruz. Biliyorsunuz ocak transferi çok zor oluyor ama teklifleri gönderdik bekliyoruz. Bu maça zor yetişir ama Gaziantep maçında yeni transfer olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK

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