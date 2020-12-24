Stjepan Tomas: "90 dakika çok iyi mücadele ettik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Fraport TAV Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada maçın zor geçeceğini bildiklerini ve bu doğrultuda hafta boyu sıkı çalıştıklarını ifade etti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Fraport TAV Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada maçın zor geçeceğini bildiklerini ve bu doğrultuda hafta boyu sıkı çalıştıklarını ifade etti.

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizsespor evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, takımdaki eksiklere rağmen iyi bir mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Tomas açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Önemli bir 3 puan aldık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk 20 dakika çok iyi oynadık. İkinci golden sonra gol yememiz bizim için kötü oldu. Bugün eksiklerimize rağmen oyuncularımın karakter ve dirençleri çok iyiydi. 90 dakika çok iyi mücadele ettik. Skoda bugün çok iyi maç oynadı. Bir zaman sonra oyundan düşebildi. Antalyaspor son 15 dakika baskılı oynadı ama biz direnç gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu 3 puan bizim için çok önemliydi." - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı