Stjepan Thomas: "Antalyaspor karşısında Allah'ın izniyle 3 puanı alacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Stjepan Thomas: "Antalyaspor karşısında Allah'ın izniyle 3 puanı alacağız"

23.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:07

- Stjepan Thomas: "Antalyaspor karşısında Allah'ın izniyle 3 puanı alacağız" Süper Lig'in 14. haftasında FT Antalyaspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjepan Thomas, bu maçtan 3 puanı alacaklarını söyledi.

- Stjepan Thomas: "Antalyaspor karşısında Allah'ın izniyle 3 puanı alacağız"

RİZE - Süper Lig'in 14. haftasında FT Antalyaspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjepan Thomas, bu maçtan 3 puanı alacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor ile oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Karadeniz derbisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Thomas, Antalyaspor maçıyla Trabzonspor yenilgisini telafi ederek üst sıralara tırmanacaklarını dile getirdi. Çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Stjepan Thomas, "Antalya takımı tecrübeli bir kadrodan oluşuyor. Tecrübeli oyuncuları var ve onlara müsaade edersek cezalandırabilirler. Biz de bu hafta iyi çalıştık ve tecrübeli oyuncularına karşı iyi bir cevap vererek Allah'ın izniyle 3 puanı alacağız" diye konuştu.

Trabzonspor karşılaşmasında Boldrin'in sakatlanmasının kendilerini üzdüğünü aktaran başarılı çalıştırıcı, Remy'nin sakatlığının da devam ettiğini söyleyerek, oyuncunun son durumuyla ilgili şunları ifade etti:

"Remy'nin kasık bölgesinde bir ağrısı var. Kendisini iyi hissetmediğini söylüyor ve fizyoterapist eşliğinde tedavisi devam ediyor ancak ne zaman geri dönebileceğini bilemiyoruz."

Sosyal medyada taraftarların istifa etmesi yönünde başlattığı kampanya ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Thomas, "Çalışmaya ve işimize bakmaya devam ediyoruz. İstifayı düşünmüyorum. Geniş bir kadromuz var ama sakatlarımız, eksiklerimiz de var. Devre arasına kadar en fazla puanı toplamayı düşünüyoruz. Ara transfer döneminde de 2-3 takviye yaparak daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum" dedi.

Devre arası transfer dönemi için planlamalara devam ettiklerini sözlerine ekleyen teknik adam, "Gidecek oyuncularla birlikte hangi mevkilere oyuncu alacağımızla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sezon başında 2-3 tane istediğim oyuncuyu alamadık. İnşallah istediğim bu oyuncuları devre arasında alacağız" şeklinde konuştu.

Stjepan Thomas: 'Antalyaspor karşısında Allah'ın izniyle 3 puanı alacağız'
Stjepan Thomas: 'Antalyaspor karşısında Allah'ın izniyle 3 puanı alacağız'
Stjepan Thomas: 'Antalyaspor karşısında Allah'ın izniyle 3 puanı alacağız'
Stjepan Thomas: 'Antalyaspor karşısında Allah'ın izniyle 3 puanı alacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Cahit Özkan Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Okan Buruk Burak Yılmaz Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Stjepan Thomas: "Antalyaspor karşısında Allah'ın izniyle 3 puanı alacağız" | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:07:57. #1.15#
title