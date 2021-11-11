Steven Gerrard'ın yeni takımı belli oldu! Steven Gerrard hangi takıma geldi?

Futbolculuk kariyerini Liverpool'da tamamlayan, kulübün sembol isimlerinden Steven Gerrard, şimdi efsane takımına meydan okuyacak. Liverpool alt yaş takımlarını çalıştırdıktan sonra 2018 yazında Rangers'ın başına geçen İngiliz hoca, namağlup şampiyonluk yaşamıştı.

STEVEN GERRARD'IN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Futbolculuk kariyerini Liverpool'da tamamlayan, kulübün sembol isimlerinden Steven Gerrard, Aston Villa'nın başına geçti. Steven Gerrard'ın ilk açıklaması, "Aston Villa, İngiliz futbolunda harika bir geçmişe ve kültüre sahip. Bu kulübün teknik direktörü olmaktan büyük gurur duyuyorum" oldu.

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