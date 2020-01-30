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Steven Bergwijn'in Tottenham'daki İlk Günü

Tottenham Hotspurs'ün 2019-20 sezonunun devre arasında PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Steven Bergwijn kulüple 5.5 senelik sözleşme imzaladı. Bergwijn'in Tottenham tesislerinde geçirdiği ilk günün özel görüntüleri karşınızda!

30.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:19

Hotspurs'ün 2019-20 sezonunun devre arasında PSV 'dan kadrosuna kattığı Steven Bergwijn kulüple 5.5 senelik sözleşme imzaladı. Bergwijn'in Tottenham tesislerinde geçirdiği ilk günün özel görüntüleri karşınızda!

Kaynak: Dugout

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