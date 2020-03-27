Steve McManaman ve Gareth Bale'in Real Madrid Formasıyla Attığı İlk Goller Real Madrid'in eski İngiliz oyuncusu Steve McManaman Ream Madrid formasıyla ilk golünü 1999-2000 sezonunda Numancia'ya karşı atmıştı. 2013 yılında Real Madrid'e transfer olan Galler'li yıldız Gareth Bale, Madrid'in Villareal ile 2-2 berabere kaldığı maçta İspanyol ekibinin formasıyla ilk golünü atıyor.

Real Madrid'in eski İngiliz oyuncusu Steve McManaman Ream Madrid formasıyla ilk golünü 1999-2000 sezonunda Numancia'ya karşı atmıştı. 2013 yılında Real Madrid'e transfer olan Galler'li yıldız Gareth Bale, Madrid'in Villareal ile 2-2 berabere kaldığı maçta İspanyol ekibinin formasıyla ilk golünü atıyor. Kaynak: Dugout