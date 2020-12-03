Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

03.12.2020 01:03 | Son Güncelleme: 03.12.2020 01:06
Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın takımı Juventus sahasında Dinamo Kiev ile karşılaştı. Bu mücadelede bir ilk yaşadı. Müsabakada kadın hakem Stephanie Frappart görev aldı. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalan ilk kadın hakem oldu. Fransız hakemin yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Mehdi Rahmouni yaptı.

Stephanie Frappart, 2019 yılında İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını da yönetmişti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu

Karşılaşmayı İtalyan ekibi 3-0'lık skorla kazandı ve puanını 12'ye çıkardı. Juventus'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Federico Chiesa, 57. dakikada Cristiano Ronaldo ve 66. dakikada da Alvaro Morata kaydetti. Ukrayna temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

Milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye 11'de başladı ve 69. dakikada yerini Radu Dragusin oyuna dahil oldu.

Müsabakada 1 gol kaydeden Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 750. gol sevincini yaşadı. - İSTANBUL

Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk gollerini attı
İrfan Can Kahveci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk gollerini attı
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - RB Leipzig: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre Sistemi' geliyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre Sistemi' geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Osman Kavala Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Ivana Sert Cansu Dere Emel Müftüoğlu
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Samet Aybaba Nacer Chadli Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 01:07:35. #1.14#
title