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Stefanos’u YouTube’da keşfettim

Erkekler tenisinde Novak Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal sonrası dönemde hangi raketin öne çıkacağı büyük merak konusu.

Stefanos’u YouTube’da keşfettim
25.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:21

Erkekler tenisinde Novak Djokovic, Roger Federer ve Rafael Nadal sonrası dönemde hangi raketin öne çıkacağı büyük merak konusu.

Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Matteo Berettini ve Andrey Rublev’le birlikte ilerleyen yıllarda Grand Slam’lerde daha etkili olması beklenen Stefanos Tsitsipas, korttaki hırsıyla büyülüyor.

Tsitsipas’ın kariyer danışmanı Mouratouglu, “Stefanos’u YouTube’da keşfettim. Bir arkadaşım bana, ‘Bir Yunan oyuncu var. Çok küçük fakat onu kesinlikle izlemelisin. Mükemmel değil fakat onda farklı bir şeyler var.’ dedi. YouTube’a girdim Tsitsipas’ın adını arattım ve babasıyla oynadığı maçları izledim.” diyor.

“O maçlarda büyüleyici bir şey yoktu fakat çocuk topa o kadar tutkulu bir şekilde vuruyor ki etkilenmemek elde değil. Kortta daima rekabetçi. Rakibini mağlup etmek için elinden geleni yapıyor.”

“Birkaç görüşmeden sonra Stefanos’un ailesiyle temasa geçtim. Onlara planlarımı anlattım. Ve işler gelişti. Tsitsipas aslında hâlâ mükemmel bir teknik özelliğiyle öne çıkan bir oyuncu değil. Fakat rekabetçiliği, hırsı, tutkusu onu özel kılıyor.”

“Aslında biliyor musunuz, o çok utangaç biri. Herkese karşı utangaç. Ama kortta olduğu zaman dünyanın en hırslı insanına dönüşüyor.”

Kaynak: EuroSport.com

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