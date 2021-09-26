İSTANBUL (DHA) - SPOR Stefan Kuntz ve Kenan Koçak, maçları izlemek için İstanbul'a geldiler

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL, (DHA) ? A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ve 1'inci yardımcısı Kenan Koçak, İstanbul'a geldi.

A Milli Takım'ın kurmayları, karşılaşma başlamış olsa da Medipol Başakşehir ? Çaykur Rizespor maçını izlemek üzere stada yöneldi. İkili daha sonra 19.00'da başlayacak olan Galatasaray - Göztepe maçını da stattan takip edecek. İstanbul Havalimanı'ndan herhangi bir açıklama yapmadan ayrılan Kuntz ve Koçak, yarın oynanacak olan Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor, hafta içi de temsilcilerimizin Avrupa maçlarını takip edecek.