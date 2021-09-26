SPOR Stefan Kuntz ve Kenan Koçak, maçları izlemek için İstanbul'a geldiler - Haberler
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SPOR Stefan Kuntz ve Kenan Koçak, maçları izlemek için İstanbul'a geldiler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Stefan Kuntz ve Kenan Koçak, maçları izlemek için İstanbul'a geldilerİbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA) ? A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ve 1'inci yardımcısı Kenan Koçak, İstanbul'a geldi.

İSTANBUL (DHA) - SPOR Stefan Kuntz ve Kenan Koçak, maçları izlemek için İstanbul'a geldiler

İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL, (DHA) ? A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ve 1'inci yardımcısı Kenan Koçak, İstanbul'a geldi.

A Milli Takım'ın kurmayları, karşılaşma başlamış olsa da Medipol Başakşehir ? Çaykur Rizespor maçını izlemek üzere stada yöneldi. İkili daha sonra 19.00'da başlayacak olan Galatasaray - Göztepe maçını da stattan takip edecek. İstanbul Havalimanı'ndan herhangi bir açıklama yapmadan ayrılan Kuntz ve Koçak, yarın oynanacak olan Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor, hafta içi de temsilcilerimizin Avrupa maçlarını takip edecek.

SPOR Stefan Kuntz ve Kenan Koçak, maçları izlemek için İstanbul'a geldiler

SPOR Stefan Kuntz ve Kenan Koçak, maçları izlemek için İstanbul'a geldiler

SPOR Stefan Kuntz ve Kenan Koçak, maçları izlemek için İstanbul'a geldiler

SPOR Stefan Kuntz ve Kenan Koçak, maçları izlemek için İstanbul'a geldiler
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SPOR Stefan Kuntz ve Kenan Koçak, maçları izlemek için İstanbul'a geldiler - Haberler
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