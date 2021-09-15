Stefan Kuntz kararında geri adım atılabilir! Alman hoca da tepkilerin farkında
TFF, Şenol Güneş'in ayrılığının ardından Milli Takım hocalığı için Almanya U-21'in teknik direktörü Stefan Kuntz ile İstanbul'da görüşme yaptı. Kuntz ismini yeterli bulmayanların sayısı oldukça fazlaydı. Görüşmenin ardından Almanya'ya geri dönen 58 yaşındaki hoca, "Henüz anlaşmadık, bir karar yok" paylaşımı yaptı.
Stefan Kuntz ismine futbolseverler tepki gösterdi. 58 yaşındaki teknik adamın belli bir kariyeri olmaması, bu tercihten ötürü kuşkulara neden oldu. Dün İstanbul'a gelen Kuntz, görüşmenin ardından Almanya'ya geri döndü.
"HENÜZ ANLAŞMADIK"
Tepki gösterilen Alman hoca da, "İstanbul'da bir görüşme oldu ama henüz anlaşmadık" paylaşımı yaptı. Tff'nin tepkilerden dolayı Kuntz kararında geri adım atma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
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