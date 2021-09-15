Stefan Kuntz kararında geri adım atılabilir! Alman hoca da tepkilerin farkında

Stefan Kuntz ismine futbolseverler tepki gösterdi. 58 yaşındaki teknik adamın belli bir kariyeri olmaması, bu tercihten ötürü kuşkulara neden oldu. Dün İstanbul'a gelen Kuntz, görüşmenin ardından Almanya'ya geri döndü.

"HENÜZ ANLAŞMADIK"

Tepki gösterilen Alman hoca da, "İstanbul'da bir görüşme oldu ama henüz anlaşmadık" paylaşımı yaptı. Tff'nin tepkilerden dolayı Kuntz kararında geri adım atma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

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