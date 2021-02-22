Steaua Bükreş, Galatasaray'ın istediği Olimpiu Morutan için 15 milyon euro talep ediyor
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Steaua Bükreş, Galatasaray'ın istediği Olimpiu Morutan için 15 milyon euro talep ediyor

22.02.2021 14:20 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:50
Steaua Bükreş, Galatasaray'ın istediği Olimpiu Morutan için 15 milyon euro talep ediyor

Galatasaray'ın sezon sonunda kadrosuna katmak istediği iddia edilen Olimpiu Morutan'ın takımı Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, oyuncu için 15 milyon euro talep ettiklerini ve Galatasaray'dan somut bir teklif gelmediğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda olan ve şampiyonluğun en önemli adayı olarak gösterilen Galatasaray, önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın Steaua Bükreş forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan ile ilgilendiği iddia edilmişti. Söz konusu iddialar sonrasında Rumen ekibinin sahibi Gigi Becali'den açıklamalar geldi.

MORUTAN'DAN YÜKSEK GELİR ELDE EDECEK

Türkiye'den Fenerbahçe ile ismi anılan Dennis Man'ı 13 milyon euro karşılığında Parma'ya satan Becali, Morutan'ın bonservisinden de iyi bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Steaua Bükreş'in sahibi, Olimpiu Morutan için Galatasaray'dan teklif almadıklarını açıkladı

"GALATASARAY, SOMUT BİR TEKLİFTE BULUNMADI"

ProSport'a açıklamalarda bulunan Gigi Becali, "İndirim yok. Morutan'ı kim isterse 15 milyon euro üzerinden konuşmalı. Bu fiyatın altında kimseye vermem. Galatasaray, bana somut bir teklifte bulunmadı. Giovanni'ye veya başka birine sordular. Ama Türkler, Parma'nın Dennis Man için yaptığı teklif gibi bir teklif göndermediler" ifadelerini kullandı.

"MORUTAN, SABIRLI OLMALI"

Morutan'ın transfer adına sabırlı olması gerektiğini de belirten Becali, "Morutan, sabırlı olmalı. Onunla birlikte takım olarak şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Pek çok kişi ona 10 numarayı vermemi söylüyor ama onun da zamanı gelecek. Tanase hala takımda" dedi.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018'de 700 bin Euro bonservis bedeliyle Botosani'den FCSB'e transfer olmuştu.

Haber Yorumları (1)
TOSUNPAŞA: Rumenler sanki hagi yetiştirmiş 15 milyon euro istiyor hesap biliyonuzmu acaba
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