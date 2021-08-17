Steau Bükreş Başkanı Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım
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Steau Bükreş Başkanı Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım

Steau Bükreş Başkanı Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım
Haberler.com - Haberler | Spor

Rumen ekibi Steau Bükreş'in Başkanı Gigi Becali, Morutan'ı Galatasaray'a satmadığı için pişman. Becali, "Müzakerelerde yanılmışım. Fatih Terim'e söyleyin, 3 milyon euro istiyorum. Daha önce 10 istemiştim doğru ama 3 istiyorum. 3-4 maçtır çok kötü oynuyor, geçmişte olanlar hataydı" dedi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda temasta bulunduğu Olimpiu Morutan'da sürpriz gelişmeler yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, yüksek maliyetlerden sonra 22 yaşındaki kanat-on numaradan vazgeçmişti. Ancak Steau Başkanı Becali, teklifi geri çevirdiği için pişman oldu.

Steau Bükreş Başkanı Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım

"FATİH TERİM'E SÖYLEYİN"

FCSB Başkanı Gigi Becali şöyle konuştu: Daha önce yaptığımız müzakerelerde yanılmışım. Fatih Terim'e söyleyin, Morutan için 3 milyon Euro istiyorum. Daha önce 10 istemiştim, bu doğru ama şimdi 3 istiyorum. Geçmişte olanlar hataydı. 3-4 maçtır çok kötü oynuyor. Onun bedeli artık bu.

Steau Bükreş Başkanı Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım
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Steau Bükreş Başkanı Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım - Haberler Spor
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