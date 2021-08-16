Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları zengin edebilirdi!
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Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları zengin edebilirdi!

Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları zengin edebilirdi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Bir HackerOne kullanıcısı, Steam'de ortaya çıkan büyük bir açık, tüm kullanıcıları zengin edebilirdi. Sorun giderildi fakat Valve riskin seviyesini "kritik"e yükseltti.

Bir HackerOne kullanıcısı, Steam'de ortaya çıkan büyük güvenlik açığını paylaştı. Tüm kullanıcıları zengin edebilecek sorun Valve tarafından düzeltildi. Valve sorunu bulan güvenlik araştırmasına para ödülü verdi.

Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam, kullanıcılarına resmen bedava cüzdan bakiyesi sunan bir açıkla karşı karşıya kaldı. Yakın zamanda bir güvenlik araştırmacı keşfettiği açığı Valve ile paylaştı. Valve, büyük zarara neden olabilecek bu açığı bulan kişiyi ödüllendirdi.

Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları zengin edebilirdi!

GÜVENLİK ARAŞTIRMACISI VALVE'I BÜYÜK BİR ZARARDAN KURTARDI

Araştırmacı "drbrix", HackerOne aracılığıyla söz konusu Steam açığını Valve'e bildirdi. Steam'de kullanıcıların hileyle cüzdanlarına para yüklemesini sağlayan bu açık, sahte bir 'Smart2Pay' ödemesi oluşturarak cüzdanlarına normal şekilde para eklemeye devam edilebilecek bir açıktı. Valve'e bildirilen bu sorun kısa süre içinde kontrol edildikten sonra düzeltildi. Şirket, drbrix'e yardımlarından dolayı 7 bin 500 dolar ödül verdi.

Valve'den JonP, "Rapor için teşekkürler. Bu, açıkça yazılmış rapor, ortaya çıkabilecek ciddi problemlerin belirlenmesinde yardımcı oldu. Problemin risk seviyesini, işin potansiyel maliyetini yansıtarak orta dereceden kritik seviyeye çıkardık ve buna göre bir ödül uyguladık. Gelecekte sizden daha fazla geri bildirim almayı umuyoruz" dedi.

Valve, bu açığın herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılıp kullanılmadığına dair bir açıklama yapmadı. drbrix bu açığı Valve ile paylaşmasaydı şirket olası çok büyük bir zararın altında kalabilirdi.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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