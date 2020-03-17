Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?
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Koronavirüs, Starbucks, Ekonomi, Güncel

Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeyle çeşitli mekanların koronavirüs nedeniyle geçici süre kapanması kararı verildi. Peki, hangi mekanlar kapanıyor? Cafeler ne zaman açılır? Starbucks kapalı mı? İşte, detaylar...

17.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:16
Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?

Ünlü kahve zinciri Starbukcs başta olmak üzere birçok kafe, eğlence mekanları ve spor salonları coronavirüs tehlikesinden ötürü bir süre kapalı kalacak. Sağlık kuruluşları açık olacak. Koronavirüs nedeniyle kapanacak yerler...

STARBUCKS KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıkların aldığı karar doğrultusunda, insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda koronavirüsün daha hızlı yayıldığı gerekçesiyle kafe bazlı mekanlar ve toplu zaman geçirilen yerler kapatıldı. Amerikalı kahve zinciri Starbucks'da kafe sınıfına girdiğinden bir süre kapalı kalacak. Ancak eğlence yerlerinin ne süre kapalı kalacağı hakkında kesin bilgi bulunmuyor.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAPANACAK YERLER

Halkın sağlığının gözetilmesi, salgının egellenmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda insanların bir arada buluduğu ortamlar geçici süre kapatıldı. İşte o yerler:

Tiyatro,

Sinema,

Gösteri merkezi,

Konser salonu,

Nişan/düğün salonu,

Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,

Gazino,

Birahane,

Taverna,

Kahvehane,

Kıraathane,

Kafeterya,

Kır bahçesi,

Nargile salonu,

Nargile kafe,

İnternet salonu,

İnternet kafe,

Her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.),

Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),

Çay bahçesi,

Dernek lokalleri,

Lunapark,

Yüzme havuzu,

Hamam,

Sauna,

Kaplıca,

Masaj salonu,

Taziye evleri,

STK'ların her türlü toplantı ve faaliyeti

SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle durduruldu.

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