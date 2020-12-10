Standard Liege - Benfica Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Standard Liege - Benfica Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Standard Liege - Benfica maçıdır. Peki Standard Liege - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

STANDARD LİEGE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Standard Liege - Benfica maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

STANDARD LİEGE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Standard Liege - Benfica maçını Bein Sports beIN Connect Web kanalından izleyebilirsiniz.

STANDARD LİEGE - BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Maurice Dufrasne Stadyumu, Liege'da oynanacak.