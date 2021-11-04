Skandal patlak verdi! Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın oyuncularına soruşturma

Norveç'te zor günler geçiren köklü kulüp Brann'ın futbolcuları, başarı bekleyen taraftarına tem tersi bir hareketle kızdırdı.

RESTORAN, GECE KULÜBÜ VE ARDINDAN STAT

Brann futbolcuları 1 Ağustos'ta Fana ile oynanan hazırlık maçından sonra eğlenmek için arkadaşlarıyla bir restorana gitti. Buradan 12 oyuncu eğlenmek için gece kulübüne geçti. Futbolcular burada 7 genç kadınla tanıştı.

STADYUMA GELDİLER

Gece 01.00 sularında futbolcular kadın arkadaşlarıyla stada giriş yaptı. Stadyumun alt kadında sabaha kadar parti yaptılar.

ÖZÜRLE KAPANMADI

Fanatik'in aktardığı habere göre; futbolcular özür dilemiş ve yönetim konuyu kapatmıştı. Ancak Norveç Ceza Kanunu'nun 291. maddesi yani şiddet ve tehdit içeren cinsel ilişki suçlamasıyla bir oyuncunun tehlikeyle karşı karşıya kaldığı haberi ortaya çıktı.

İFADESİ ALINDI

Cumartesi günü Brann takımı içinde toplantılar düzenlendi. Polis tarafından ifadeler alındı. Takımın oyuncularından Barmen ve Mikkel Andersen'in pazar günkü maçta oynamayacakları açıklandı.

Her iki oyuncunun da polis soruşturmasında şüpheli durumda oldukları reddedilse de zihinsel olarak yorgun oldukları aktarıldı. Bu süreçte de partide yaşananlara ilişkin iddialar arttı.

UYUŞTURUCU MADDE

Uyuşturucu madde kullanıldığı iddiaları oyuncular tarafından net şekilde reddedildi. Sonrasında yapılan idrar testlerinde de negatif sonuçlar alınınca oyuncuların tavrı doğrulandı.

İKİ FUTBOLCU GÖNDERİLDİ

Böylece Andersen ve Barmen ile yollar ayrıldı. Brann ile yeni 4 yıllık sözleşme imzalamış takımın altyapısından gelen ve taraftarların favori isimlerinden olan Kristoffer Barmen, partiyi organize etmede öncü kişi olarak kabul edilerek sözleşmesi feshedildi.

TECAVÜZ İDDİASI

Polis, olay sürecinde 11 gün arayla iki soruşturma gerçekleştirdi. İki ismi açıklanmayan oyuncu, polis tarafından ciddi suçlamalarla soruşturma altında tutuldu. Polis, bir yandan tecavüz iddiasını araştırırken diğer yandan da bir kadının bir oyuncu tarafından kendilerine şikayette bulunmasını araştırdı.

Önce ısırma olayı çözüldü ve oyuncu tarafının da kabul ettiği şekilde 10.000 kron para cezası verildi. Oyuncunun avukatı, suçlamayı hiçbir şekilde kabul etmediklerini ama davanın bitmesi adına para cezasını kabul ettiklerini açıkladı.

Tecavüz soruşturması ise uzun süre devam etti. Savcının karara varması 2 ayı aldı. 21 Ekim'de savcının metninde katı delil gerekliliklerinin karşılamadığı sonucu açıklandı.

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