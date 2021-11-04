Skandal patlak verdi! Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın oyuncularına soruşturma
Norveç'in en önemli takımlarından Brann'ın stadında takımın 12 futbolcusu, maçtan sonra kadın arkadaşlarıyla parti yapıp ilişki yaşamıştı. Kulüp olayı kapattı ama yargı üzerine gitti, soruşturma açıldı. Skandal gecenin nasıl yaşandığı kronolojik olarak polis raporunda tek tek ortaya çıktı.
Norveç'te zor günler geçiren köklü kulüp Brann'ın futbolcuları, başarı bekleyen taraftarına tem tersi bir hareketle kızdırdı.
Brann futbolcuları 1 Ağustos'ta Fana ile oynanan hazırlık maçından sonra eğlenmek için arkadaşlarıyla bir restorana gitti. Buradan 12 oyuncu eğlenmek için gece kulübüne geçti. Futbolcular burada 7 genç kadınla tanıştı.
Gece 01.00 sularında futbolcular kadın arkadaşlarıyla stada giriş yaptı. Stadyumun alt kadında sabaha kadar parti yaptılar.
Fanatik'in aktardığı habere göre; futbolcular özür dilemiş ve yönetim konuyu kapatmıştı. Ancak Norveç Ceza Kanunu'nun 291. maddesi yani şiddet ve tehdit içeren cinsel ilişki suçlamasıyla bir oyuncunun tehlikeyle karşı karşıya kaldığı haberi ortaya çıktı.
Cumartesi günü Brann takımı içinde toplantılar düzenlendi. Polis tarafından ifadeler alındı. Takımın oyuncularından Barmen ve Mikkel Andersen'in pazar günkü maçta oynamayacakları açıklandı.
Her iki oyuncunun da polis soruşturmasında şüpheli durumda oldukları reddedilse de zihinsel olarak yorgun oldukları aktarıldı. Bu süreçte de partide yaşananlara ilişkin iddialar arttı.
Uyuşturucu madde kullanıldığı iddiaları oyuncular tarafından net şekilde reddedildi. Sonrasında yapılan idrar testlerinde de negatif sonuçlar alınınca oyuncuların tavrı doğrulandı.
Böylece Andersen ve Barmen ile yollar ayrıldı. Brann ile yeni 4 yıllık sözleşme imzalamış takımın altyapısından gelen ve taraftarların favori isimlerinden olan Kristoffer Barmen, partiyi organize etmede öncü kişi olarak kabul edilerek sözleşmesi feshedildi.
Polis, olay sürecinde 11 gün arayla iki soruşturma gerçekleştirdi. İki ismi açıklanmayan oyuncu, polis tarafından ciddi suçlamalarla soruşturma altında tutuldu. Polis, bir yandan tecavüz iddiasını araştırırken diğer yandan da bir kadının bir oyuncu tarafından kendilerine şikayette bulunmasını araştırdı.
Önce ısırma olayı çözüldü ve oyuncu tarafının da kabul ettiği şekilde 10.000 kron para cezası verildi. Oyuncunun avukatı, suçlamayı hiçbir şekilde kabul etmediklerini ama davanın bitmesi adına para cezasını kabul ettiklerini açıkladı.
Tecavüz soruşturması ise uzun süre devam etti. Savcının karara varması 2 ayı aldı. 21 Ekim'de savcının metninde katı delil gerekliliklerinin karşılamadığı sonucu açıklandı.