SSK, BAĞ-KUR emekli 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? SON DURUM!

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre SSK, BAĞ-KUR emekli 5 aylık enflasyon farkı netleşti. "SSK, BAĞ-KUR emekli 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?" sorusu, Temmuz zammının temel göstergesi olarak görülüyor. "SSK, BAĞ-KUR emekli 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?" sorusuna net yanıt verilirken, gözler şimdi Haziran ayı verisine çevrildi. Peki, SSK, BAĞ-KUR emekli 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

SSK, BAĞ-KUR emekli 5 aylık enflasyon farkı %15,09 olarak hesaplandı. Bu oran, Temmuz ayında yapılacak maaş artışının belirlenmesinde önemli bir gösterge olacak. SON DURUM verilerine göre, Haziran ayı enflasyonuyla birlikte zam oranı %17'yi aşabilir.

TEMMUZ'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, her 6 ayda bir açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda maaş zammı alıyor. Bu bağlamda 5 aylık veriler üzerinden hesaplanan fark, Temmuz ayında uygulanacak zammın tabanını oluşturuyor. Mevcut en düşük emekli maaşı olan 14.469 TL, %15,09 zamla yaklaşık 16.652 TL'ye yükselebilir.